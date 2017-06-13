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Новости Нижнего Тагила

Заброшенное строение для сбора вторсырья сгорело на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

13 июня 2017, 22:15Добавить новость
Нижний Тагил,пожар,пожарные,происшествие,тушение пожаров,тушение,возгорание,Красноармейская

9 июня загорелось заброшенное строение по улице Красноармейской в Нижнем Тагиле, где собирали вторсырьё.

О пожаре сообщили в 19:25, когда огонь охватил площадь в 20 квадратных метров.

 

В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 6 человек личного состава, -- сообщили в отделе надзорной деятельности по Нижнему Тагилу.


Сгорела пластиковая тара в металлическом гараже. Огонь потушили к 19:41, а ещё за 12 минут место пожара было пролито и разобраны сгоревшие конструкции.

 

Нижний Тагил,пожар,пожарные,происшествие,тушение пожаров,тушение,возгорание,Красноармейская

 

Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц, -- пояснили в отделе надзорной деятельности.

 

Напомним, ранее в частном секторе Нижнего Тагила сгорело 2 дома. Без крова осталась семья с двумя детьми, которая нуждается в вашей помощи.

 

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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