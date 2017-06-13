| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Житель Тугулыма сам у себя «украл» огнестрельное оружие и обратился в полицию

13 июня 2017, 10:15Добавить новость
закон,кража,полиция,Свердловская область,суд,уголовное дело,оружие,имитация

В Тугулыме в Свердловской области прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 67-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 3 ст. 306 УК РФ.

Установлено, что у гражданина имелись три единицы огнестрельного оружия. В 2017 году у него истекал срок лицензии. Опасаясь изъятия оружия, мужчина имитировал его хищение и обратился в полицию.

Так, обвиняемый проволокой поцарапал замок своего гаража, имитировав его вскрытие. Потом спилил петли на сейфе и «похитил» у себя оружие, которое закопал на огороде.

Полиция приняла у мужчины заявление, возбудила уголовное дело, но позже раскрыла обман. Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы, сообщает прокуратура Свердловской области.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , ,
Похитители могильных ограждений в Нижней Туре получили законное наказание 13 января, 11:30
Инкассатор из Пригородного района Нижнего Тагила обвиняется в совершении нескольких краж денег из банкомата 16 декабря 2016, 16:35
В Екатеринбурге 33-летний грабитель пунктов микрозаймов отправился «за решётку» на 12 лет (ФОТО, ВИДЕО) 12 сентября 2016, 20:10

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 12
Подписаться на новости