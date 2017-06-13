Житель Тугулыма сам у себя «украл» огнестрельное оружие и обратился в полицию

В Тугулыме в Свердловской области прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 67-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 3 ст. 306 УК РФ.

Установлено, что у гражданина имелись три единицы огнестрельного оружия. В 2017 году у него истекал срок лицензии. Опасаясь изъятия оружия, мужчина имитировал его хищение и обратился в полицию.





Так, обвиняемый проволокой поцарапал замок своего гаража, имитировав его вскрытие. Потом спилил петли на сейфе и «похитил» у себя оружие, которое закопал на огороде.





Полиция приняла у мужчины заявление, возбудила уголовное дело, но позже раскрыла обман. Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы, сообщает прокуратура Свердловской области.