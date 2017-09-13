350 тысяч рублей ущерба: иномарка в Нижнем Тагиле напоролась на срезанный столб (ФОТО)

На улице Кольцова в Нижнем Тагиле «Хонда» налетел на срезанный столб. Автомобиль получил повреждения на сумму свыше 350 000 рублей.

ДТП произошло 10 сентября в 20:30. В темноте водитель иномарки не заметил остатки спиленного столба. Автомобилист мог не разглядеть сооружение и из-за плохих метеорологических условий: в этот момент шел дождь.

Вследствие наезда на препятствие (остатки срезанного столба) на проезжей части по улице Кольцова моему автомобилю причинён ущерб. Помят подрамник, вскрылись подушки безопасности. ДТП произошло при плохой видимости, шёл дождь, -- рассказал TagilCity.ru автовладелец «Хонда» Андрей.

Автомобилист обратился в автосервис. Ущерб от наезда на срезанный столб превысил 350 000 рублей.



Водитель готовит документы, чтобы подать в суд на дорожно-строительную организацию «УБТ-Сервис». Однако там редакции сообщили, что данное предприятие не несет ответственность за столб на обочине.





Столб на проезжей части не может находится. Он находится на обочине. Наша организация к столбам на обочинах отношения никакого не имеет. Виноват тот, кто демонтировал столб и своевременно не убрал. Сейчас, конечно, чтобы обеспечить безопасность движения, мы уберем остатки столба, -- сообщили TagilCity.ru в «УБТ-Сервис».

13 сентября срезанный столб был ликвидирован.



