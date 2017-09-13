Двое сбежавших пациентов возвращены в закрытую лечебницу Первоуральска

Двое из трех сбежавших молодых людей были возвращены в психбольницу.

Напомним, что 8 сентября из лечебного заведения сбежали 6 пациентов. Вскоре полиции удалось задержать троих сбежавших мужчин. Еще трое молодых людей были в розыске.

Сообщается, что одного из беглецов поймала полиция Первоуральска 12 сентября. Второго пациента доставили в больницу родственники молодого человека.

Розыск третьего пациента прекращен в связи с тем, что к моменту побега он был выписан из больницы, пишет ИА «Новый День».