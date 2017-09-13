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Новости Нижнего Тагила

Двое сбежавших пациентов возвращены в закрытую лечебницу Первоуральска

13 сентября 2017, 15:35Добавить новость
Первоуральск,побег,пациенты,психбольница,молодые люди,задержание,полиция

Двое из трех сбежавших молодых людей были возвращены в психбольницу.

Напомним, что 8 сентября из лечебного заведения сбежали 6 пациентов. Вскоре полиции удалось задержать троих сбежавших мужчин. Еще трое молодых людей были в розыске.

 

Сообщается, что одного из беглецов поймала полиция Первоуральска 12 сентября. Второго пациента доставили в больницу родственники молодого человека.

 

Розыск третьего пациента прекращен в связи с тем, что к моменту побега он был выписан из больницы, пишет ИА «Новый День».

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