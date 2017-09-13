Обгоревший труп обнаружен при тушении пожара в коллективном саду в Нижнем Тагиле

12 сентября на пульт ЕДДС поступило сообщение о пожаре по адресу ул. Бригада,1 в к\саду «СК №1 ОАО НПК УВЗ».

Через 9 минут после сообщения на место ЧП прибыли две пожарные бригады в составе семи человек и две единицы спецтехники. В кратчайшие сроки пожар был локализован и ликвидирован.





При разборе конструкций было обнаружено тело сгоревшего человека, пол пока не установлен. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.





В настоящий момент ведется доследственная проверка по факту произошедшего, устанавливаются все обстоятельства инцидента, сообщает ОНДиПР г.Н.Тагил и ГГО.