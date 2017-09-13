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Новости Нижнего Тагила

Пьяный житель Кировграда угнал Жигули и врезался в 2 иномарки (ФОТО)

13 сентября 2017, 18:30Добавить новость
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В Кировграде полицейские задержали пьяного угонщика, который совершил наезд на 2 припаркованных во дворе дома на улице Февральской автомобиля.

Выехавшие на место ДТП сотрудники полиции задержали за рулем ВАЗ-2106 20-летнего ранее судимого молодого человека в состоянии алкогольного опьянения. При нем не было обнаружено никаких документов на автомобиль, при осмотре транспортного средства были замечены следы взлома.

Как рассказал сам угонщик, он выпивал вместе со своим другом. Когда тот лег спать, молодой человек решил прокатиться и угнал у друга Жигули. Автомобиль он завел, скрутив провода в замке зажигания. Водительских прав у нарушителя нет.

За угон автомобиля без цели хищения в отношении нарушителя завели уголовное дело. Угонщику грозит до 5 лет колонии, пишет Наша Газета.


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Фото: «Наша Газета»
 
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