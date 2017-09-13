Три машины сгорели во дворе дома в Екатеринбурге (ФОТО)

Сразу три автомобиля сгорели во дворе дома в столице Урала. Из-за плотной парковки пламя от загоревшегося авто моментально перекинулось на два других ТС.

Как сообщает Е1, машины выгорели за 20 минут. До приезда огнеборцев местные жители пытались самостоятельно ликвидировать ЧП.





Автомобиль марки «Шкода» выгорел полностью. Автомобили «Иж» и «ВАЗ» получили серьезные повреждения. Во дворе дома имеется видеокамера, полиция изучит видеозаписи и выяснит, был ли это поджог, или машины загорелись сами.







Фото: Е1