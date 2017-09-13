Житель Верхнего Тагила попытался убить знакомого киркой

13 августа двое знакомых распивали спиртные напитки в доме по улице Фрунзе в Верхнем Тагиле. После обильного распития алкоголя между мужчинами произошла драка. После взаимного обмена ударами один из них схватил имеющуюся в квартире кирку и нанёс другому несколько ударов по голове.
Забить друга насмерть помешала сожительница нападавшего, которая в момент драки пыталась разнять мужчин. Пострадавшего с серьезными травмами головы доставили в больницу. Только своевременное оказание медицинской помощи помогло спасти ему жизнь.
Следователи выясняют все факты произошедшего, в ближайшее время нападавшему будет предъявлено обвинение в покушении на убийство, передаёт СУ СК России по Свердловской области. В случае признания виновным мужчина может получить пожизненное заключение.
Житель Верхнего Тагила попытался убить знакомого киркой13 сентября 2017, 22:05Добавить новость
13 августа двое знакомых распивали спиртные напитки в доме по улице Фрунзе в Верхнем Тагиле. После обильного распития алкоголя между мужчинами произошла драка. После взаимного обмена ударами один из них схватил имеющуюся в квартире кирку и нанёс другому несколько ударов по голове.
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
pressa@tagilcity.ru