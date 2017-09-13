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Новости Нижнего Тагила

Житель Верхнего Тагила попытался убить знакомого киркой

13 сентября 2017, 22:05Добавить новость
алкоголь,здоровье,насилие,полиция,Свердловская область,убийство,уголовное дело,покушение,Верхний Тагил
Двое мужчин из Верхнего Тагила устроили пьяную драку, в ходе которой один попытался убить другого киркой.

13 августа двое знакомых распивали спиртные напитки в доме по улице Фрунзе в Верхнем Тагиле. После обильного распития алкоголя между мужчинами произошла драка. После взаимного обмена ударами один из них схватил имеющуюся в квартире кирку и нанёс другому несколько ударов по голове.

Забить друга насмерть помешала сожительница нападавшего, которая в момент драки пыталась разнять мужчин. Пострадавшего с серьезными травмами головы доставили в больницу. Только своевременное оказание медицинской помощи помогло спасти ему жизнь.

Следователи выясняют все факты произошедшего, в ближайшее время нападавшему будет предъявлено обвинение в покушении на убийство, передаёт СУ СК России по Свердловской области. В случае признания виновным мужчина может получить пожизненное заключение.

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