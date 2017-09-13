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Новости Нижнего Тагила

Жительница Первоуральска пройдет экспертизу психиатра из-за истязаний приемной дочки

13 сентября 2017, 20:00Добавить новость
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Бывший педагог из Первоуральска, которая продолжительное время издевалась над 7-летней девочкой, отправится на психиатрическую экспертизу.

В Первоуральске продолжается расследование дела об издевательствах 38-летней женщины над приемной дочерью. Напомним, бывшая учительница начальных классов избивала девочку по любому незначительному поводу с 2015 по 2017 год.

Девочку отправили в приют, сейчас с ней работают психологи. Приемная мать прошла судебную экспертизу. По ее итогам эксперты настояли на проведении психиатрического обследования. Женщина будет направлена в стационар. По результатам проверки специалистами будет дана правовая оценка ее действиям.

Были также проведены следственные мероприятия в отношении органов опеки. В их действиях были обнаружены признаки преступления по статье «Халатность», пишет Е1.

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