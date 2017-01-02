Женщина оштрафована на 25 тысяч за попытку ударить ножом полицейского под Нижним Тагилом

Накануне суд Пригородного района Нижнего Тагила вынес решение в отношении жительницы села Мокроусское. Женщину осудили за «Применение насилия в отношении представителя власти». Инцидент произошел в октябре минувшего года. В доме находились супруги и их дочь, мужчина, перебрав со спиртным, начал избивать жену. Кто-то из жителей села услышал крики и позвонил в полицию. На место прибыл помощник оперативного дежурного.
32-летняя дочь дебоширов впустила в дом полицейского, и стала в грубой форме реагировать на выполнение им своих должностных обязанностей. Правоохранитель был в форме и просил ее не препятствовать работе, однако женщина взяла нож и стала размахивать им перед сотрудником полиции.
Подсудимую признали виновной и обязали оплатить штраф в размере 25 т. р.