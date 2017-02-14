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ЧОПовец обвиняется в смертельном избиении покупателя в супермаркете Екатеринбурга

14 февраля 2017, 10:55Добавить новость
происшествие,ЧОП,супермаркет,воровство,Екатеринбург,смерть,драка
В Екатеринбурге 13 февраля состоялся суд над охранником, который забил до смерти мужчину в супермаркете.  Как пишет URA.RU, работники супермаркета заподозрили двух мужчин в совершении кражи и вызвали ЧОП. Охранники избивали мужчин сначала в торговом зале, потом отвели в подсобку и продолжили издевательства.
Инцидент произошел ровно год назад, как сообщает мать погибшего, ее сын пришел домой под утро, еле стоял на ногах, был весь в крови, одежда порвана, нос сломан. Со слов пострадавшего, все произошло в супермаркете на Уралмаше.

Через несколько дней после избиения мужчина скончался. У него были порваны сосуды и несколько переломов. 

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.111 УК РФ. Второй мужчина опознал одного их охранников, которому тут же предъявили обвинение. Второе слушание по делу состоится 17 февраля.

Личности остальных охранников, принимавших участие в избиении, не установлены. Охранное предприятие дистанцировалось от произошедшего, и расторгло договор с магазином.

 
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