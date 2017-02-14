70-летнюю женщину больше трёх суток искали в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Женщина вышла из дома 10 февраля, после полудня. Как рассказали родственники женщины, у пенсионерки нет проблем с памятью, а из-за того, что ей тяжело ходить, считалось, что она не могла уйти далеко. С 12 февраля, когда было подано заявление о пропаже, к поискам подключилась полиция Нижнего Тагила. Тем не менее, пожилая женщина была найдена лишь сегодня.

Оказалось, что она была у подружки в Лае, -- пояснила внучка тагильчанки.

Ранее в Нижнем Тагиле также благополучно была найдена пропавшая на Вагонке ученица 2 класса школы №70.