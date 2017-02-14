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Новости Нижнего Тагила

70-летнюю женщину больше трёх суток искали в Нижнем Тагиле (ФОТО)

14 февраля 2017, 16:00Добавить новость
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Четыре дня в Нижнем Тагиле велись поиски пожилой женщины, которая вышла из дома и пропала в районе улиц Красногвардейская и Садовая. Недавно тагильчанка благополучно вернулась домой.

Женщина вышла из дома 10 февраля, после полудня. Как рассказали родственники женщины, у пенсионерки нет проблем с памятью, а из-за того, что ей тяжело ходить, считалось, что она не могла уйти далеко. С 12 февраля, когда было подано заявление о пропаже, к поискам подключилась полиция Нижнего Тагила. Тем не менее, пожилая женщина была найдена лишь сегодня.

 

Оказалось, что она была у подружки в Лае, -- пояснила внучка тагильчанки.

 

Ранее в Нижнем Тагиле также благополучно была найдена пропавшая на Вагонке ученица 2 класса школы №70.

 

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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