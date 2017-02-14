Агрессивные бродячие собаки напали на женщину с ребёнком на Красном Камне в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Пошли с ребёнком в детскую больницу по улице Карла Либкнехта 35. Около дома №26 нас окружили бродячие собаки и начали лаять. Одной рукой прикрыла сына, в другой руке была коляска. Одна из собак набросилась на сына и прокусила курточку, он очень испугался. Благодаря курточке, ран нет. Проходившая мимо женщина помогла отогнать собак. И это не первый случай нападения, -- рассказала местная жительница.

Рядом находятся детские сады, школы и детская больница.

Некоторые местные жители подкармливали собак, но после запрета почти все перестали это делать. Однако собаки всё-таки живые существа и хотят есть, теперь они стали приходить к мусоркам во дворах и ищут пропитание там. Также они бегают около больницы и садика в поисках еды. Недавно стая снова пополнилась щенками, -- сообщила редакции TagilCity.ru пожилая тагильчанка с улицы Карла Либкнехта в Нижнем Тагиле.

Ещё одна родительница рассказала о нападении собаки на её дочь-пятиклассницу, когда та возвращалась из школы по улице Карла Либкнехта.





В прошлом году, когда вела дочку в садик, при нас стая разорвала мелкую домашнюю собачонку. Они уже и кошек всех дворовых перегрызли, -- жалуется другая местная жительница.

Родителям, которые ведут своих детей в школу, часто приходится разгонять собачью свору. Однако некоторые жители защищают бездомных собак и даже по мере возможностей подкармливают.





Собаки не сидят на одном месте, и выследить их на первый взгляд достаточно сложно. Однако из-за большой численности стаи, тропинки со следами достаточно заметны. Они проходят через несколько дворов, мусорки и ведут на пустырь с нежилыми застройками, расположенный за детской больницей.





Редакция TagilCity.ru попыталась выяснить, где дислоцируется угроза, на которую жалуются местные жители.



Тропинка из следов, утоптанная только собачьими лапами, привела к теплотрассе.





Изоляция с неё практически сорвана и снега под трубами уже нет. Здесь расположилась лёжка бродячих собак.





Аналогичным образом собаками был оборван изоляционный слой и на теплотрассе, проходящей вдоль жилых кварталов на улице Карла Либкнехта. Однако вскоре там изоляцию восстановили, а собак согнали с площадки, -- рассказала тагильчанка.

После «выселения» с теплого места стая и обосновалась на нежилой территории за больницей.







Многочисленные собачьи следы ведут к постройкам на теплотрассе.





Приближение к своей территории собаки восприняли очень агрессивно. Там же находился человек, который при попытках сфотографировать территорию начал угрожать и спрятался. Люди обходят это место стороной, что впрочем, вполне объяснимо.





Жители в разделе «Городской контроль» на официальном сайте Нижнего Тагила просят применить меры для обеспечения безопасности прилегающих к пустырю территорий. Исполнителем назначен Д. В. Парамонов. Информация по решению проблемы должна быть предоставлена к 17 февраля 2017 года.