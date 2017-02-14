Дети попали в полицию в Екатеринбурге за катание на магазинных тележках (ФОТО)

Накануне в Екатеринбурге женщина сдала двух детей 7 и 11 лет в полицию. Как сообщает Е1, ребята катались на продуктовых тележках в позднее время суток у торгового центра «Мега». Дети находились без сопровождения взрослых. Ребята были в гостях у знакомых, а потом их не забрала мама, которая должна была за ними приехать.
Мы вышли из «Меги» около 23 часов, когда магазин уже закрывался, и увидели, что на тележках по парковке катаются дети. Я сама состою в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт», поэтому сразу забеспокоилась. Подошла к детям и спросила, где их родители, на что девочка ответила, будто мама приедет за ними на 27-м автобусе и живут они через дорогу. Но автобус приехал без мамы, и дети поехали одни. Денег на проезд у них не было, мы за них заплатили, – рассказала екатеринбурженка Наталья.
Обеспокоенная женщина стала спрашивать у детей телефон родителей, ребята путались и называли неправильные номера. На помощь пришла кондуктор, которая сообщила, что уже не первый раз видит этих детей одних в позднее время. Женщины позвонили в полицию.
Заявление о том, что в автобусе находятся двое несовершеннолетних, поступило в полицию от кондуктора в 23:00. Прибывшие сотрудники полиции доставили детей в отдел полиции № 9, где была установлена их личность. Через некоторое время в полицию обратилась мать несовершеннолетних. Женщина прибыла в отдел и забрала детей, – прокомментировали в полиции.
Мама, забирая детей, пояснила, что они были на дне рождения у друзей и обещали добраться домой самостоятельно, почему у детей не было денег на проезд и почему они не позвонили родителям остается неизвестным.
Фото: inburg.ru