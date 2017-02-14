Дети попали в полицию в Екатеринбурге за катание на магазинных тележках (ФОТО)

Накануне в Екатеринбурге женщина сдала двух детей 7 и 11 лет в полицию.

Мы вышли из « Меги » около 23 часов, когда магазин уже закрывался, и увидели, что на тележках по парковке катаются дети. Я сама состою в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт», поэтому сразу забеспокоилась. Подошла к детям и спросила, где их родители, на что девочка ответила, будто мама приедет за ними на 27-м автобусе и живут они через дорогу. Но автобус приехал без мамы, и дети поехали одни. Денег на проезд у них не было, мы за них заплатили, – рассказала екатеринбурженка Наталья.



Обеспокоенная женщина стала спрашивать у детей телефон родителей, ребята путались и называли неправильные номера. На помощь пришла кондуктор, которая сообщила, что уже не первый раз видит этих детей одних в позднее время. Женщины позвонили в полицию.



