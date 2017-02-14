Рабочего насмерть придавило металлоконструкцией в Верхней Пышме

Прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего одного из предприятий в Верхней Пышме, сообщает СУ СК Свердловской области. Сегодня днем на местном предприятии в Верхней Пышме произошло ЧП: 49-летнего рабочего насмерть придавило металлоконструкцией. Инцидент произошел во время выполнения им производственных работ.
Предварительно установлено: погибший получил травму туловища, от которой скончался на месте. На предприятии работала оперативно-следственная группа, устанавливавшая все обстоятельства случившейся трагедии. В дальнейшем будет проведена судмедэкспертиза.