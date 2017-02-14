Разыскиваемый 14 лет по обвинению в убийстве мужчина арестован в Краснотурьинске

14 лет разыскивался полицией 48-летний житель Краснотурьинска за убийство женщины, совершенное в Республике Казахстан, сообщает СУ СК Свердловской области. В июле 2002 года в Петропавловске Республики Казахстан было совершено жестокое преступление. Несколькими ножевыми ранениями была убита женщина. Убийство совершил сожитель, проживающей с погибшей. Злоумышленник скрылся с места преступления, отправившись в Россию, где жил в Ивановской области по поддельным документам.
Объявленный в международный розыск убийца был найден и арестован в 2016 году. Ему предъявлено обвинение, материалы расследования уголовного дела переданы в суд.