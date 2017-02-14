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Новости Нижнего Тагила

Разыскиваемый 14 лет по обвинению в убийстве мужчина арестован в Краснотурьинске

14 февраля 2017, 15:55Добавить новость
Россия,убийство,международный розыск,прокуратура,Казахстан,Краснотурьинск,арест,следственный комитет
14 лет разыскивался полицией 48-летний житель Краснотурьинска за убийство женщины, совершенное в Республике Казахстан, сообщает СУ СК Свердловской области В июле 2002 года в Петропавловске Республики Казахстан было совершено жестокое преступление. Несколькими ножевыми ранениями была убита женщина. Убийство совершил сожитель, проживающей с погибшей. Злоумышленник скрылся с места преступления, отправившись в Россию, где жил в Ивановской области по поддельным документам. 

Объявленный в международный розыск убийца был найден и арестован в 2016 году. Ему предъявлено обвинение, материалы расследования уголовного дела переданы в суд.
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