Штраф в 60 тысяч рублей назначен штрафстоянке в Серове за задержку выдачи автомобиля

Из-за допущенных нарушений в организации хранения задержанных автомобилей ООО «Серовский Вторцветмет» оштрафовано на 60 000 рублей и лишено права осуществления перемещения ТС на специализированную стоянку, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Жительница Серова обратилась в прокуратуру с заявлением. Она сообщила, что не могла получить принадлежащий ей автомобиль со штрафстоянки вовремя, хотя выполнила все необходимые требования для его возврата.
В организации, отвечающей за хранение авто, ей объяснили, что не могут вернуть ТС, так как рабочий день и рабочая неделя закончились. При этом отметили, что получить свой автомобиль она сможет после выходных, заплатив дополнительно за время стоянки в не рабочие дни по 17 рублей за каждый час.
Женщина была вынуждена прибегнуть к помощи полицейских. После этого автомобиль владелице был возвращен.
Прокуратура провела проверку на предприятии «Серовский Вторцветмет», в ходе которой обнаружились нарушения. Директору предприятия было вынесено представление по их устранению.
Законные требования прокуратуры выполнены не были, возбуждено административное дело. В связи с нарушением КоАП юрлицо оштрафовано на 60 000 рублей и исключено из реестра организаций, имеющих право на осуществление деятельности по перемещению ТС на платную стоянку.