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Труп мужчины найден у железнодорожного вокзала в Екатеринбурге

14 февраля 2017, 12:30Добавить новость
Екатеринбург,труп,происшествие,смерть,полиция,вокзал,следственный комитет
В Екатеринбурге рядом с железнодорожным вокзалом найден труп мужчины, признаков насильственной смерти не обнаружено, сообщает URA.RU. Мужчина лежал у пиццерии на улице Вокзальная. Об инциденте в полицию сообщили прохожие.

Сотрудники на месте выясняют обстоятельства случившегося, пока никаких подробностей нет, -- сообщил URA.RU старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Напомним, ранее в Екатеринбурге был найден труп мужчины в своем автомобиле и труп молодого человека в луже крови.
© TagilCity.ru
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