Труп мужчины найден у железнодорожного вокзала в Екатеринбурге

В Екатеринбурге рядом с железнодорожным вокзалом найден труп мужчины, признаков насильственной смерти не обнаружено, сообщает URA.RU. Мужчина лежал у пиццерии на улице Вокзальная. Об инциденте в полицию сообщили прохожие.
Сотрудники на месте выясняют обстоятельства случившегося, пока никаких подробностей нет, -- сообщил URA.RU старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.
Напомним, ранее в Екатеринбурге был найден труп мужчины в своем автомобиле и труп молодого человека в луже крови.