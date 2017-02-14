Труп убитой 45-летней женщины был найден в реке Чусовая в Свердловской области

Предполагается, что в ночь на 12 января 45-летняя женщина из Шалинского района выпивала со своими знакомыми 42-х и 27-ми лет. Позже мужчины надругались над ней и избили до смерти. Труп жертвы они завернули в ковер и сбросили в полынью.



Один из подозреваемых был задержан. Он дал признательные показания и показал, где находится полынья. Тело было извлечено, а второй подозреваемый был также задержан.



Они стали фигурантами дела по факту убийства и изнасилования.