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Новости Нижнего Тагила

Труп убитой 45-летней женщины был найден в реке Чусовая в Свердловской области

14 февраля 2017, 08:50Добавить новость
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В Свердловской области в реке Чусовой было обнаружено тело женщины. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, это было убийство.

Предполагается, что в ночь на 12 января 45-летняя женщина из Шалинского района выпивала со своими знакомыми 42-х и 27-ми лет. Позже мужчины надругались над ней и избили до смерти. Труп жертвы они завернули в ковер и сбросили в полынью.

Один из подозреваемых был задержан. Он дал признательные показания и показал, где находится полынья. Тело было извлечено, а второй подозреваемый был также задержан.

Они стали фигурантами дела по факту убийства и изнасилования.

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