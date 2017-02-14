Водители-лихачи стали причиной сразу двух аварий в Нижнем Тагиле

Грубые нарушения правил дорожного движения водителями Нижнего Тагила во время переезда перекрестков стали причиной ДТП, в результате которых пострадавшие – взрослые и дети – получили травмы. 30 января, в 19:25, на ул. Алтайской в Нижнем Тагиле водитель Toyota Vista Ardeo, не справившись с управлением на повороте на ул. Юности, допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Jetta. В результате ДТП пострадал ребенок – пассажир Volkswagen Jetta. Он находился на заднем сиденье в детском автокресле.
11 февраля 2017 года, в 18:25. На перекрестке улиц Карла Маркса и Красноармейской водитель Ford Focus допустил столкновение с авто Nissan NP300. Водитель и пассажир Ford получили травмы.
Все происшествия произошли по вине водителей, нарушивших ПДД. При этом они не учли метеорологические условия на дороге.