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10-месячный малыш пострадал в результате ДТП на трассе Екатеринбург – Кольцово (ФОТО)

14 марта 2017, 13:10Добавить новость
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14 марта в 8 часов утра произошло ДТП на автодороге Екатеринбург-Кольцово. В аварии пострадала женщина и 10-месячный ребенок. Как было установлено, водитель автомобиля «Рено Логан» совершил столкновение с «Хендай Солярис», двигавшейся впереди него. По цепной реакции «Хендай» зацепил «Хонду Цивик», которая, в свою очередь, задела еще две ехавшие впереди машины. 
 
Со слов виновника ДТП, он отвлекся во время движения и не заметил резкое торможение двигавшихся впереди транспортных средств.
 
В аварии пострадали пассажиры автомобиля «Рено Логан» – женщина и 10-месячный малыш. Она и ребенок доставлены в больницу, у малыша диагностирована ЧМТ.
 
Как сообщается на официальном сайте МВД по Свердловской области, ребенок находился в сумке-переноске, не предназначенной для перевозки детей в автомобиле.
ГИБДД,дтп,Екатеринбург,происшествие,Свердловская область,Кольцово,столкновение,ПДД,ребенок,травмаГИБДД,дтп,Екатеринбург,происшествие,Свердловская область,Кольцово,столкновение,ПДД,ребенок,травма
Фото: ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу
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