14-летняя екатеринбурженка напала с ножом на одноклассницу: возбуждено уголовное дело

Это случилось вчера, 13 марта, днем. Школьница набросилась на одноклассницу с ножом и нанесла ранения в область груди и шеи. Уголовное дело было возбуждено по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью человека, пишет E1.ru. Пострадавшая поступила в больницу с непроникающей травмой шеи. Зашивать рану в один сантиметр не пришлось, девочку отпустили домой.



Сейчас проводится проверка по данному инциденту. Устанавливаются причины, обстоятельства и мотивы. По одной из версий, ранения были нанесены из-за личной неприязни.



Напомним, несколько лет назад подобный случай произошел в поселке Цементный Невьянского района. Тогда виновная получила 2,5 года лишения свободы условно.