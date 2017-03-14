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Новости Нижнего Тагила

Полтора года торговавшие наркотиками через интернет свердловчане получили от 7 до 9 лет строгого режима

14 марта 2017, 10:45Добавить новость
Екатеринбург,уголовное дело,наркотики,суд,лишение свободы,наркомания,прокуратура
В 2015 году правоохранителями была пресечена деятельность преступной группы, которая на протяжении полутора лет осуществляла торговлю наркотиками через интернет. Подсудимые продавали синтетические наркотики, принимая оплату через электронные банки и передавая наркотические вещества при помощи «закладок». 
 
Участников группы задержали в Екатеринбурге. У подозреваемых изъяли более 31,5 кг наркотиков. 
 
Накануне состоялся суд. Как сообщает прокуратура Свердловской области, всех пятерых участников преступного сообщества осудили по ст. 228.1 УК РФ и назначили наказание от 7 до 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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