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Новости Нижнего Тагила

Пьяный мужчина из ревности убил ножом собутыльника в Нижней Салде (ФОТО)

14 марта 2017, 15:55Добавить новость
Свердловская область,Нижняя Садла,убийство,ревность,алкоголь,уголовное дело,ножевое ранение,труп,смерть
31-летний житель Нижней Салды задержан за совершение убийства 36-летнего мужчины на почве ревности, об этом сообщает СУ СКР Свердловской области.  В Нижней Салде произошло убийство: ревнивый мужчина убил ножом своего знакомого во время пьяного застолья.

Вечером 8 марта местный житель у себя дома распивал спиртное в компании своей сожительницы. Позже к ним присоединился знакомый хозяина дома. Гость повел себя неподобающим образом с женщиной, что стало причиной конфликта между мужчинами.

В то время, когда женщина вышла из-за стола, ссора перешла в более серьезный конфликт, который закончился убийством: хозяин взял кухонный нож и нанес несколько ударов в грудь своему оппоненту.

Раненый мужчина сумел выйти на улицу, где и скончался после того, как упал. Его тело злоумышленник перетащил к автодороге и там оставил. Проезжающий автомобилист заметил это и сообщил об увиденном в полицию.

Заметив, что его увидели, мужчина пошел домой и попытался уничтожить улики: сжег в печи нож, которым убил потерпевшего. По прибытии полицейские нашли нож со сломанной рукояткой, который явился орудием убийства.

Расследование по возбужденному уголовному делу продолжается, ведется сбор доказательной базы.

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Фото: СУ СК России по Свердловской области
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