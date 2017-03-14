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Солдат-срочник из Пермского края был найден в мёртвым в Екатеринбурге

14 марта 2017, 08:10Добавить новость
город,Екатеринбург,проверка,Россия,Свердловская область,смерть,Пермский край,солдат,суицид,самоубийство
8 марта в воинской части Екатеринбурга случилась трагедия. Погиб солдат из Пермского края, который отслужил 10 месяцев.

Накануне Международного женского дня он звонил матери с поздравлениями. А 8-го числа женщине сообщили о том, что ее сына не стало. Молодого человека нашли повешенным, пишет «Деловой квартал».

Приехавшие в столицу Урала родители так и не увидели тело своего сына. Однако военком на похоронах заявил о том, что вскрытие было проведено при родителях. В одном из городских пабликов писали, что нос у солдата был сломан, на лбу имелась шишка, а на теле были видны следы побоев. Ни семья, ни друзья не верят в «суицид».

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