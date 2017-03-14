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Новости Нижнего Тагила

Свердловчанин до смерти забил собутыльника и сбросил тело в водохренилище

14 марта 2017, 17:25Добавить новость
Свердловская область,Асбест,сухой лог,убийство,уголовное дело,суд,следственный комитет,преступление,труп,ножевое ранение
31-летнему жителю Асбеста предъявлено обвинение в убийстве, сообщает СУ СК Свердловской области.  Богдановичский следственный отдел предъявил обвинение мужчине в убийстве 38-летнего знакомого.

Как утверждает следствие, в феврале 2017 года во время распития спиртного у обвиняемого произошел конфликт со своим знакомым. Словесная перепалка перешла в драку, 31-летний мужчина начал бить ногами и руками своего оппонента и нанес ножевые ранения

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. С целью сокрытия особо тяжкого преступления обвиняемый вывез тело убитого на своем автомобиле к Рефтинскому водохранилищу и сбросил его в воду. 

2 марта тело погибшего было обнаружено местными жителями Сухоложского района. Полицией были проведены соответствующие оперативные мероприятия по установлению личности погибшего. Личность потерпевшего была установлена.

Сотрудники опросили тех, кто входил в круг общения погибшего. Таким образом они и вышли на подозреваемого. 

Напомним, ранее стало известно о жителе Нижней Салды, зарезавшего своего собутыльника из ревности
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