Сын избил отца: мужчина с переломами ребер доставлен в больницу Нижнего Тагила

Инцидент произошел 12 марта, на Вые, в доме на улице Кузнецкого. 60-летний глава семьи и его 35-летний сын распивали спиртные напитки. Посиделки не прошли спокойно и родственники подрались:

Сын избил отца. У того переломы ребер и тупая травма грудной клетки. 12 марта его доставили в приёмный покой горбольницы, -- сообщили в полиции Нижнего Тагила.

Теперь за причинение тяжких телесных повреждений сын пострадавшего пойдёт под суд. Статья, под которую попадает его деяние, предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет.



Распитие алкоголя часто приводит к неприятным последствиям. Так, в тот же день, 12 марта, в Нижнем Тагиле на улице Космонавтов начался пожар из того, что хозяин квартиры пьяный уснул с непотушенной сигаретой.