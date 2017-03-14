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Новости Нижнего Тагила

Сын избил отца: мужчина с переломами ребер доставлен в больницу Нижнего Тагила

14 марта 2017, 13:55Добавить новость
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В Нижнем Тагиле на почве распития алкоголя произошла ссора между отцом и сыном. Младший участник конфликта не ограничился только словесными доводами и для победы в споре применил силовые методы. В результате отец тагильчанина был госпитализирован со сломанными ребрами в городскую больницу.

Инцидент произошел 12 марта, на Вые, в доме на улице Кузнецкого. 60-летний глава семьи и его 35-летний сын распивали спиртные напитки. Посиделки не прошли спокойно и родственники подрались:

 

Сын избил отца. У того переломы ребер и тупая травма грудной клетки. 12 марта его доставили в приёмный покой горбольницы, -- сообщили в полиции Нижнего Тагила.

 

Теперь за причинение тяжких телесных повреждений сын пострадавшего пойдёт под суд. Статья, под которую попадает его деяние, предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет.

Распитие алкоголя часто приводит к неприятным последствиям. Так, в тот же день, 12 марта, в Нижнем Тагиле на улице Космонавтов начался пожар из того, что хозяин квартиры пьяный уснул с непотушенной сигаретой.

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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