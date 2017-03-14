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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанин ограбил продуктовый магазин на две бутылки коньяка

14 марта 2017, 15:40Добавить новость
Нижний Тагил,грабеж,алкоголь,полиция,уголовное дело,грабитель
Участковый уполномоченный 19-го отдела полиции Нижнего Тагила задержал подозреваемого в грабеже магазина на две бутылки коньяка, об этом сообщила пресс-служба городского МУ МВД.  Задержание молодого человека, предположительно укравшего из магазина в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила две бутылки конька, полицейский произвел, находясь на больничном. 

13 марта около 21:00 участковый уполномоченный выходил из аптеки, как вдруг услышал крики продавца продовольственного магазина на улице Гвардейской. От нее убегал молодой мужчина. 

Полицейский в тот день был одет в гражданскую одежду, так как был не на службе. Пробежав квартал, молодой человек перешел на шаг: все это время участковый преследовал его. 

Поравнявшись с мужчиной, сотрудник полиции провел задержание и позвонил в дежурную часть. По указанному адресу прибыл наряд ППС и доставил подозреваемого в грабеже в отдел полиции. 

Установлена личность задержанного. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 28-летний нигде не работающий житель Тагилстроевского района. Он признался в хищении двух бутылок недорого коньяка из торгового зала магазина.

В соответствии со статьей УК РФ было возбуждено уголовное дело. Грабителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет. 
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