| регистрация
Новости Нижнего Тагила

5-летний ребёнок пострадал в ДТП на улице Дальней в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

14 июня 2017, 15:50Добавить новость
авария,авто,автопроисшествия,безопасность,ГИБДД,дети,дорога,дтп,нарушение,Нижний Тагил,травма,транспорт,Дальняя,садоводов
Вчера, 13 июня, в ДТП на перекрёстке улиц Дальняя и Садоводов пострадал пятилетний ребёнок.

Водитель минивэна «Хонда Степ WGN» не предоставил преимущества легковому автомобилю «Хендэ Солярис». Столкновения избежать не удалось.

 

Пострадавшую при аварии 5-летнюю девочку госпитализировали в детскую городскую больницу №3 с диагнозом ушиб мягких тканей правой теменной области.

 

Ребенок не получил серьезных травм благодаря тому, что перевозился с соблюдением Правил дорожного движения, -- отметили в ГИБДД.

 

В момент столкновения ребёнок находился в детском удерживающем устройстве, которое соответствовало его росту и весу.

 

авария,авто,автопроисшествия,безопасность,ГИБДД,дети,дорога,дтп,нарушение,Нижний Тагил,травма,транспорт,Дальняя,садоводовавария,авто,автопроисшествия,безопасность,ГИБДД,дети,дорога,дтп,нарушение,Нижний Тагил,травма,транспорт,Дальняя,садоводовавария,авто,автопроисшествия,безопасность,ГИБДД,дети,дорога,дтп,нарушение,Нижний Тагил,травма,транспорт,Дальняя,садоводовавария,авто,автопроисшествия,безопасность,ГИБДД,дети,дорога,дтп,нарушение,Нижний Тагил,травма,транспорт,Дальняя,садоводов

 

Несоблюдение очерёдности проезда является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий. Рекомендуем водителям при подъезде к перекресткам снижать скорость движения, даже если вы следуете по главной дороге. При выезде со второстепенной дороги необходимо убедиться, что маневр будет безопасен, а если вы не можете определить приоритет дороги, по которой въезжаете на перекресток, то необходимо считать вашу дорогу второстепенной, -- добавили в отделении пропаганды ГИБДД.

 

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , , , , ,
Восемь детей были травмированы в ДТП в Нижнем Тагиле за четыре месяца 2017 года 21 мая, 12:50
В Нижнем Тагиле выросло количество ДТП с травмированными детьми 30 июня 2016, 12:45
Водитель Mercedes устроил серьезное ДТП в Екатеринбурге с участием 4-х автомобилей: в одном из них был грудной ребенок (ФОТО) 21 мая, 11:55

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 274
Подписаться на новости