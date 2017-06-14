5-летний ребёнок пострадал в ДТП на улице Дальней в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

Водитель минивэна «Хонда Степ WGN» не предоставил преимущества легковому автомобилю «Хендэ Солярис». Столкновения избежать не удалось.

Пострадавшую при аварии 5-летнюю девочку госпитализировали в детскую городскую больницу №3 с диагнозом ушиб мягких тканей правой теменной области.

В момент столкновения ребёнок находился в детском удерживающем устройстве, которое соответствовало его росту и весу.

Несоблюдение очерёдности проезда является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий. Рекомендуем водителям при подъезде к перекресткам снижать скорость движения, даже если вы следуете по главной дороге. При выезде со второстепенной дороги необходимо убедиться, что маневр будет безопасен, а если вы не можете определить приоритет дороги, по которой въезжаете на перекресток, то необходимо считать вашу дорогу второстепенной, -- добавили в отделении пропаганды ГИБДД.