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Новости Нижнего Тагила

Двое юношей 19 и 20 лет из Нижней Туры пропали при неизвестных обстоятельствах (ФОТО)

14 июня 2017, 14:00Добавить новость
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В Нижней Туре один за другим пропали два студента различных вузов. Как считает полиция, все обстоятельства указывают на то, что молодые люди попали под влияние сектантов или террористов.

31 мая 19-летний студент-отличник Уральского государственного медицинского университета Максим Лосев ушел из общежития и до сих пор не вернулся.

Перед уходом он оставил записку, в которой говорится об общении с Богом и его долге перед Творцом.

9 июня, незадолго до защиты диплома, пропал хорошо знакомый Лосеву 20-летний студент МИФИ Владислав Ушаков. Он проживал в закрытом городе Лесном, расположенном недалеко от Нижней Туры.

По информации Валерия Горелых, начальника пресс-службы ГУ МВД Свердловской области, оба юноши перед исчезновением удалили информацию о себе из соцсетей.

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В настоящее время к розыску молодых людей подключены все структуры полиции, горожане, волонтеры поискового отряда. Сотрудники правоохранительных органов обращаются к гражданам, располагающим какой-либо информацией о местонахождении пропавших, сообщить о ней в полицию.

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Владислав Ушаков и Максим Лосев
Фото: Ystav.com

Оба студента не состояли нигде на учете, характеризуются положительно. Горожане предполагают, что юноши попали в секту или отправились в Сирию. Телефон доверия ГУ МВД Свердловской области: 8 (343) 358 71 61.

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