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Новости Нижнего Тагила

Двое грабителей в масках и с топором украли ювелирные украшения на сумму 6 млн руб из магазина в Реже

14 июня 2017, 15:25Добавить новость
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Крупное ограбление ювелирного магазина произошло в Реже: двое преступников за две минуты вынесли золотые украшения на сумму шесть миллионов рублей.

13 июня, в 14:56, в ювелирном магазине «Русское золото» в Реже произошло крупное ограбление. Двое мужчин в масках разбили стекло запасного выхода и ворвались в помещение. В это время продавец успела нажать «тревожную» кнопку. Тем не менее, преступники за две минуты нахождения в салоне сумели собрать золотые украшения и деньги на сумму шесть миллионов рублей и выбежать из магазина.

 

Прибывшие полицейские не застали злоумышленников, которые уже успели скрыться. На месте ЧП оказался оставленным топор, который был у преступников. и другие вещдоки. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж в особо крупном размере». 

 

Дерзкие грабители уехали на автомобиле ВАЗ с московскими номерами через лес, где и бросили его. Вероятно, злоумышленники готовились к нападению на магазин заранее, потому что действовали уверенно и быстро. 

Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД Свердловской области, комментируя случившееся, заметил:

Отмечу, что рано или поздно, такое или похожее преступление в этой торговой точке не могло не случиться. Так как владелец ювелирного магазина, судя по всему, поскупился выделить средства на современное видеонаблюдение, которого в «Русском золоте» не было. А именно на наличие камеры обращают внимание злоумышленники, выбирая потенциальное место ограбления.

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