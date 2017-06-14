Двое грабителей в масках и с топором украли ювелирные украшения на сумму 6 млн руб из магазина в Реже

13 июня, в 14:56, в ювелирном магазине «Русское золото» в Реже произошло крупное ограбление. Двое мужчин в масках разбили стекло запасного выхода и ворвались в помещение. В это время продавец успела нажать «тревожную» кнопку. Тем не менее, преступники за две минуты нахождения в салоне сумели собрать золотые украшения и деньги на сумму шесть миллионов рублей и выбежать из магазина.

Прибывшие полицейские не застали злоумышленников, которые уже успели скрыться. На месте ЧП оказался оставленным топор, который был у преступников. и другие вещдоки. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж в особо крупном размере».

Дерзкие грабители уехали на автомобиле ВАЗ с московскими номерами через лес, где и бросили его. Вероятно, злоумышленники готовились к нападению на магазин заранее, потому что действовали уверенно и быстро.





Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД Свердловской области, комментируя случившееся, заметил:



