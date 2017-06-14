Екатеринбуржец зарезал своего оппонента по его же просьбе

Сообщается, что екатеринбуржец был доставлен из парка «Дружининский». Как выяснилось, он был ранее судим. Полицейские начали проверку по инциденту.



Они разыскали и задержали подозреваемого. Им оказался 57-летний местный житель.



По версии следователей, мужчины вечером 10 июня распивали спиртное. В какой-то момент потерпевший стал оскорблять собутыльника. Подозреваемый, в свою очередь, пригрозил оппоненту ножом. Далее потерпевший, как человек с судимостью, напомнил подозреваемому негласное правило криминального мира – если кто-то выхватил нож, то им непременно нужно воспользоваться. В ответ на вызов подозреваемый ударил соперника в грудь.



Расследование продолжается, передает пресс-служба СК РФ по региону.