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Новости Нижнего Тагила

Трое подозреваемых в похищении людей и вымогательстве задержаны нижнетагильскими полицейскими (ФОТО)

14 июня 2017, 13:00Добавить новость
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В Нижнем Тагиле полицейские задержали еще трех участников этнической ОПГ, которые несколько лет запугивали и похищали людей с целью наживы.

Задержанные в Нижнем Тагиле трое мужчин подозреваются в совершении преступлений по 17 эпизодам, связанным с разбоем, вымогательством и похищением людей. Один из них касается вооруженного нападения. При задержании один из подозреваемых попытался оказать сопротивление, но был нейтрализован. У него в квартире сыщики нашли боеприпасы и оружие.

 

Установлен случай, когда злоумышленники, узнав о продаже квартиры, избили молотком 35-летнего мужчину. Не выдержав истязаний, потерпевший отдал преступникам 100 000 рублей.

Также злоумышленники прямо на улице нападали на бывших воспитанников детских домов и требовали с них крупные суммы, скопившиеся на их счетах. При этом применялось травматическое оружие.

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Фото: «Аргументы и факты»

Многие пострадавшие боялись расправы и не обращались в полицию. И лишь в 2016 году, когда большая часть подозреваемых в преступлениях против тагильчан были пойманы, пострадавшие начали писать заявления.

При совершении многочисленных преступлений злоумышленники применяли не только травматические пистолеты, но и ножи, дубинки. Установлено: задержанные входили в состав банды Ровшана Ленкоранского. 

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