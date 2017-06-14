Трое подозреваемых в похищении людей и вымогательстве задержаны нижнетагильскими полицейскими (ФОТО)

Задержанные в Нижнем Тагиле трое мужчин подозреваются в совершении преступлений по 17 эпизодам, связанным с разбоем, вымогательством и похищением людей. Один из них касается вооруженного нападения. При задержании один из подозреваемых попытался оказать сопротивление, но был нейтрализован. У него в квартире сыщики нашли боеприпасы и оружие.

Установлен случай, когда злоумышленники, узнав о продаже квартиры, избили молотком 35-летнего мужчину. Не выдержав истязаний, потерпевший отдал преступникам 100 000 рублей.





Также злоумышленники прямо на улице нападали на бывших воспитанников детских домов и требовали с них крупные суммы, скопившиеся на их счетах. При этом применялось травматическое оружие.





Фото: «Аргументы и факты»





Многие пострадавшие боялись расправы и не обращались в полицию. И лишь в 2016 году, когда большая часть подозреваемых в преступлениях против тагильчан были пойманы, пострадавшие начали писать заявления.





При совершении многочисленных преступлений злоумышленники применяли не только травматические пистолеты, но и ножи, дубинки. Установлено: задержанные входили в состав банды Ровшана Ленкоранского.