| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Массовая драка с применением оружия произошла рядом с кафе в Екатеринбурге

14 июня 2017, 11:40Добавить новость
авто,безопасность,Екатеринбург,закон,нарушение,полиция,происшествие,Свердловская область,драка,массовая драка,оружие,выстрел,кафе,очевидцы
В поселке Заречном уральской столицы произошла драка, в которой участвовали несколько человек. Очевидцы сообщили о выстрелах, которые слышали во время потасовки.

Вечером 13 июня рядом кафе по улице Бебеля в Екатеринбурге произошла массовая драка. О ЧП в полицию сообщили свидетели инцидента.

Очевидцы также утверждают, что слышали около шести выстрелов, а потом видели около десятка раненых мужчин с разбитыми лицами, убегавших с места происшествия.

Рядом с кафе стоял черный Opel: автомобиль имел механические повреждения. В полиции пока не комментируют ЧП, но факт его подтвердили, сообщает Е1.RU

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , , , , ,
Табельное оружие и спецсредство «Еж-1» пришлось применить полиции Екатеринбурга для задержания водителей-нарушителей ПДД (ФОТО) 7 февраля, 15:45
Водители маршрутных автобусов в Екатеринбурге устроили драку из-за клиентов (ФОТО) 23 апреля, 18:20 2
Настоящая бойня со стрельбой и гранатами произошла во дворе жилого дома в Екатеринбурге (ФОТО) 25 февраля, 09:05 1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 101
Подписаться на новости