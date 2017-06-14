Массовая драка с применением оружия произошла рядом с кафе в Екатеринбурге

Вечером 13 июня рядом кафе по улице Бебеля в Екатеринбурге произошла массовая драка. О ЧП в полицию сообщили свидетели инцидента.



Очевидцы также утверждают, что слышали около шести выстрелов, а потом видели около десятка раненых мужчин с разбитыми лицами, убегавших с места происшествия.





Рядом с кафе стоял черный Opel: автомобиль имел механические повреждения. В полиции пока не комментируют ЧП, но факт его подтвердили, сообщает Е1.RU.