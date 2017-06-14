Погоня и эффектное задержание 4 человек произошли в Нижнем Тагиле

В Дзержинском районе Нижнего Тагила днем 14 июня произошло задержание 4 человек.
По улице Зари автомобиль полиции гнался за другой легковой машиной, с мигалками. Потом полицейские догнали и задержали ехавших в машине людей, как в кино: лицом в землю прямо! Смотрелось очень захватывающе, много людей собралось вокруг! -- рассказала TagilCity.ru жительница Нижнего Тагила Анна.
Все произошло вблизи пересечения улиц Зари и Максарева в районе 14:15 в среду 14 июня. В чем провинились четверо этих задержанных и другие официальные подробности от правоохранителей о произошедшей погоне читайте позже на TagilCity.ru.