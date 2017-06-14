| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Пропавший малыш найден: в Свердловской области окончены поиски 4-летнего Димы Пескова

14 июня 2017, 11:43Добавить новость
Свердловская область,ребенок,Дима Песков,пропал,поиски,спасатели,Рефтинское,водохранилище,лэп,лес,заблудился
14 июня наконец найден мальчик, пропавший на Рефтинском водохранилище еще на прошлой неделе - 10 июня. Как сообщает Валерий Горелых, ребенок найден недалеко от линий электропередачи у водохранилища. Сейчас производятся работы по спасению ребенка: специалисты готовят вертолет для экстренной транспортировки малыша к врачам для медицинского обследования.

Ранее в поисках Димы Пескова принимали участие спасатели, волонтеры - несколько сотен человек и спецтехника, в том числе использовались тепловизоры.
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , ,
Новые следы потерявшегося 4-летнего мальчика найдены волонтерами за болотом под Рефтинским вчера, 14:10 1
Поиски 4-летнего Димы на Рефтинском водохранилище приостановлены из-за дождя вчера, 09:50
Четырехлетний мальчик потерялся в лесу рядом с Рефтинским водохранилищем: ведутся поиски 10 июня, 14:05 1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 432
Подписаться на новости