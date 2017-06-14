Пропавший малыш найден: в Свердловской области окончены поиски 4-летнего Димы Пескова

14 июня наконец найден мальчик, пропавший на Рефтинском водохранилище еще на прошлой неделе - 10 июня. Как сообщает Валерий Горелых, ребенок найден недалеко от линий электропередачи у водохранилища. Сейчас производятся работы по спасению ребенка: специалисты готовят вертолет для экстренной транспортировки малыша к врачам для медицинского обследования.
Ранее в поисках Димы Пескова принимали участие спасатели, волонтеры - несколько сотен человек и спецтехника, в том числе использовались тепловизоры.