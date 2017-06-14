Проверка по факту нападения и вредительства коз Новой Кушве началась в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Козы и бараны из частного сектора Нижнего Тагила уничтожает посаженные детьми цветы у ГДДЮТ. Отдельные особи из стада нападают на прохожих. Сотрудники полиции начали проверку.

Стадо планомерно объедает выращенные детьми цветы. Многочисленные предупреждения, вынесенные хозяину, никаких результатов не дали.

Участковыми обязательно будет проведена проверка, -- сообщили редакции TagilCity.ru в полиции Нижнего Тагила.

Напомним, что вчера козой была атакована женщина. Упавшей от удара тагильчанке пришлось отгонять взбесившееся животное сумкой, чтобы тому не удалось забодать её сильнее.

Фото: стадо на выпасе, Щербина Павел, 26 мая, 2017 г.