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Новости Нижнего Тагила

Проверка по факту нападения и вредительства коз Новой Кушве началась в Нижнем Тагиле (ФОТО)

14 июня 2017, 18:05Добавить новость
безопасность,дети,дорога,курьезы,Нижний Тагил,проверка,происшествие,травма

Козы и бараны из частного сектора Нижнего Тагила уничтожает посаженные детьми цветы у ГДДЮТ. Отдельные особи из стада нападают на прохожих. Сотрудники полиции начали проверку.

Стадо планомерно объедает выращенные детьми цветы. Многочисленные предупреждения, вынесенные хозяину, никаких результатов не дали.

 

Участковыми обязательно будет проведена проверка, -- сообщили редакции TagilCity.ru в полиции Нижнего Тагила.

 

Напомним, что вчера козой была атакована женщина. Упавшей от удара тагильчанке пришлось отгонять взбесившееся животное сумкой, чтобы тому не удалось забодать её сильнее.

 

безопасность,дети,дорога,курьезы,Нижний Тагил,проверка,происшествие,травма

Фото: стадо на выпасе, Щербина Павел, 26 мая, 2017 г.

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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