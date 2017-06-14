Скоростные погони и эффектные задержания: полиция Нижнего Тагила проводит оперативные мероприятия (ВИДЕО)

Тогда свидетели сообщили о том, что близ пересечения улиц Зари и Максарёва полицейские после погони задержали группу из четырёх человек.



На текущий момент достоверно известно, что задержания происходили также на ул. Кулибина. На кадрах с видеорегистратора одного из автолюбителей Нижнего Тагила отчётливо можно видеть, как на капоте отечественного автомобиля лежит скованный наручниками мужчина. Рядом с ним стоят полицейские. Чуть поодаль - их служебный автомобиль.

Видео: Алексей Логинов, 14 июня, 2017 г.



Однако уполномоченные лица отказались рассказать прессе о проводимых полицией мероприятиях.

Это оперативные мероприятия МВД. Подробности о них пока не могут быть предоставлены, -- ответили журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.



Напомним, подобная спецоперация проходила два года назад на ул. Папанина. Подробностей происходившего тогда так и не удалось выяснить.