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Новости Нижнего Тагила

Скоростные погони и эффектные задержания: полиция Нижнего Тагила проводит оперативные мероприятия (ВИДЕО)

14 июня 2017, 17:30Добавить новость
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Первая информация о проводимых в Нижнем Тагиле полицейских мероприятиях поступила в редакцию TagilCity.ru днём 14 июня.

Тогда свидетели сообщили о том, что близ пересечения улиц Зари и Максарёва полицейские после погони задержали группу из четырёх человек


На текущий момент достоверно известно, что задержания происходили также на ул. Кулибина. На кадрах с видеорегистратора одного из автолюбителей Нижнего Тагила отчётливо можно видеть, как на капоте отечественного автомобиля лежит скованный наручниками мужчина. Рядом с ним стоят полицейские. Чуть поодаль - их служебный автомобиль.

 

Видео: Алексей Логинов, 14 июня, 2017 г. 


Однако уполномоченные лица отказались рассказать прессе о проводимых полицией мероприятиях.

 

Это оперативные мероприятия МВД. Подробности о них пока не могут быть предоставлены, -- ответили журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.


Напомним, подобная спецоперация проходила два года назад на ул. Папанина. Подробностей происходившего тогда так и не удалось выяснить. 

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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