| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Труп мужчины обнаружен в метро Екатеринбурга

14 июня 2017, 17:35Добавить новость
город,Екатеринбург,полиция,помощь,происшествие,Свердловская область,смерть,метро,труп,мужчина,очевидцы,скорая помощь,пассажир
Возле эскалатора на станции метро «Уральская» очевидцы обнаружили мужчину без признаков жизни.

Днем 14 июня на станции метро «Уральская» в Екатеринбурге обнаружен труп мужчины. Как выяснилось позднее, 49-летнему мужчине стало плохо, и он упал возле эскалатора.

К месту ЧП была вызвана скорая помощь, но помочь ему уже было нельзя: пострадавший был мертв, сообщает Е1.RU.

По предварительной информации МВД, смерть пассажира метро была внезапной. Причину скоропостижной кончины пострадавшего будут выяснять медики. 

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , , , ,
Сильно обгоревший труп мужчины обнаружен в центре Екатеринбурга (ФОТО) 26 мая, 09:10
Двое пассажиров в центре Екатеринбурга избили кондуктора трамвая (ФОТО, ВИДЕО) 9 сентября 2016, 15:40
Труп с ножевыми ранениями найден на обочине Кольцовского тракта под Екатеринбургом 2 июня, 13:10

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 341
Подписаться на новости