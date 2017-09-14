36-летний житель Екатеринбурга погиб после столкновения иномарки со столбом (ФОТО)

Ночью с 13 на 14 сентября возле дома № 68 на улице Токарей в Екатеринбурге Honda Civic на полной скорости врезалась в столб. От сильного удара автомобиль почти намотался на столб. 36-летний водитель погиб от полученных травм.





Свидетели ДТП рассказали, что иномарка ехала по улице Репина в сторону Металлургов. Вероятно, водитель превысил скорость, и машину занесло на обочину.





На место аварии выехал отряд спасателей. Погибшего мужчину они вырезали из легковушки при помощи инструментов. Пассажиров в иномарке не было. Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются, пишет Е1.

Фото: Е1