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Новости Нижнего Тагила

36-летний житель Екатеринбурга погиб после столкновения иномарки со столбом (ФОТО)

14 сентября 2017, 11:00Добавить новость
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Смертельное ДТП произошло в Екатеринбурге. Мужчина на иномарке на полной скорости врезался в столб и скончался на месте.

Ночью с 13 на 14 сентября возле дома № 68 на улице Токарей в Екатеринбурге Honda Civic на полной скорости врезалась в столб. От сильного удара автомобиль почти намотался на столб. 36-летний водитель погиб от полученных травм.

Свидетели ДТП рассказали, что иномарка ехала по улице Репина в сторону Металлургов. Вероятно, водитель превысил скорость, и машину занесло на обочину.

На место аварии выехал отряд спасателей. Погибшего мужчину они вырезали из легковушки при помощи инструментов. Пассажиров в иномарке не было. Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются, пишет Е1.

 

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Фото: Е1

 
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