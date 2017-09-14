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Новости Нижнего Тагила

Мужчина погиб под колесами электрички в Екатеринбурге

14 сентября 2017, 10:00Добавить новость
авария,Екатеринбург,насилие,происшествие,смерть,транспорт,электричка,железная дорога
В Екатеринбурге электричка сбила мужчину. Он скончался до приезда скорой помощи.

Трагедия случилась 13 сентября около 16 часов. Городская электричка насмерть сбила мужчину в районе дома № 38 по улице Селькоровской в Екатеринбурге.

По информации от Е1, на вид мужчине было от 40 до 45 лет. Документов при нем не обнаружено, личность пока установить не удалось.

Возможно, погибший просто не услышал гудка электрички, так как был в наушниках. Он умер от полученных травм до приезда медиков. Следственный комитет сейчас выясняет все подробности происшествия.

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