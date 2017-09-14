Мужчина погиб под колесами электрички в Екатеринбурге

Трагедия случилась 13 сентября около 16 часов. Городская электричка насмерть сбила мужчину в районе дома № 38 по улице Селькоровской в Екатеринбурге.





По информации от Е1, на вид мужчине было от 40 до 45 лет. Документов при нем не обнаружено, личность пока установить не удалось.



Возможно, погибший просто не услышал гудка электрички, так как был в наушниках. Он умер от полученных травм до приезда медиков. Следственный комитет сейчас выясняет все подробности происшествия.