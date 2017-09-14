Мужчина вытащил труп из машины и выстрелил в себя на площади в Белгороде (ВИДЕО)

На Соборную площадь Белгорода на машине выехал неизвестный, вытащил из авто труп и выстрелил в себя.

Все произошло днем 14 сентября. Водитель авто выехал на площадь Белгорода. После чего вышел из машины и открыл багажник. Оттуда он вытащил труп мужчины. Затем он выстрелил в себя из пистолета.

Свидетели происшествия вызвали скорую помощь. Вскоре к месту ЧП подоспела полиция. Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию близ автомобиля. В данный момент ведутся следственные мероприятия.

Известно, что погибший мужчина – житель Белгорода 1983 г.р. Водитель авто – мужчина 1952 года рождения. Сообщается, что после выстрела удалось выжить. Он находится в больнице.

Полицией города заведено уголовное дело по статье «Убийство», пишет ИА «Бел.ru».

Фото, видео: ИА «Бел.ru»