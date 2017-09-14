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Мужчина вытащил труп из машины и выстрелил в себя на площади в Белгороде (ВИДЕО)

14 сентября 2017, 20:15Добавить новость
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На Соборную площадь Белгорода на машине выехал неизвестный, вытащил из авто труп и выстрелил в себя.

Все произошло днем 14 сентября. Водитель авто выехал на площадь Белгорода. После чего вышел из машины и открыл багажник. Оттуда он вытащил труп мужчины. Затем он выстрелил в себя из пистолета.

 

Свидетели происшествия вызвали скорую помощь. Вскоре к месту ЧП подоспела полиция. Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию близ автомобиля. В данный момент ведутся следственные мероприятия.

 

Известно, что погибший мужчина – житель Белгорода 1983 г.р. Водитель авто – мужчина 1952 года рождения. Сообщается, что после выстрела удалось выжить. Он находится в больнице.

 

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Полицией города заведено уголовное дело по статье «Убийство», пишет ИА «Бел.ru».

 

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Фото, видео: ИА «Бел.ru»
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