Смотритель Екатеринбургского кладбища садет на 10 лет за взятки

Окончательный приговор смотрителю-взяточнику объявлен в суде Екатеринбурга.

Напомним, что родственники умерших платили обвиняемому взятки от 30 до 100 тысяч рублей, что похоронить своих родных на кладбище. Они сообщили о махинациях в полицию и способствовали расследованию данного дела, в связи с чем были освобождены от ответственности.

В марте 2016 года суд уже выносил приговор подсудимому за похожие преступления. Тогда он получил 8 лет колонии, штраф и лишение права занимать должности в муниципальных учреждениях 3 года

14 сентября дело было рассмотрено снова. По совокупности приговоров суд назначил обвиняемому 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 9 миллионов рублей в доход государства. Лишение права занимать должности 3 года также осталось в действии, сообщает Rupolit.