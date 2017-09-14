| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Смотритель Екатеринбургского кладбища садет на 10 лет за взятки

14 сентября 2017, 17:00Добавить новость
Екатеринбург,суд,взятки,полиция,кладбище,похороны,деньги

Окончательный приговор смотрителю-взяточнику объявлен в суде Екатеринбурга.

Напомним, что родственники умерших платили обвиняемому взятки от 30 до 100 тысяч рублей, что похоронить своих родных на кладбище. Они сообщили о махинациях в полицию и способствовали расследованию данного дела, в связи с чем были освобождены от ответственности.

 

В марте 2016 года суд уже выносил приговор подсудимому за похожие преступления. Тогда он получил 8 лет колонии, штраф и лишение права занимать должности в муниципальных учреждениях 3 года

 

14 сентября дело было рассмотрено снова. По совокупности приговоров суд назначил обвиняемому 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 9 миллионов рублей в доход государства. Лишение права занимать должности 3 года также осталось в действии, сообщает Rupolit.

 

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Бывший сотрудник свердловского ГУФСИН пойман на взятке в размере более 3,2 млн рублей
13 июля, 10:40
2 2
3 миллиона рублей похитил директор ритуального агентства «Мемориал» Нижнего Тагила у родственников умерших
10 августа, 19:25
0 5
1 миллион рублей заплатит екатеринбургская фирма за попытку подкупа сотрудника МВД
2 августа, 07:35
0 3

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 70
Подписаться на новости