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Новости Нижнего Тагила

Заключенный напал на сотрудника исправительной колонии в Тавде

14 сентября 2017, 11:30Добавить новость
нарушение,насилие,проверка,Свердловская область,уголовное дело,Тавда,колония,нападение

В ИК-19 города Тавды Свердловской области заключенный, который отбывает 7-летний срок за убийство, напал на сотрудника колонии. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 25 августа. Во время осмотра камеры у заключенного были обнаружены запрещенные вещи. После вопроса сотрудника колонии о том, кому они принадлежат, осужденный ударил его в лицо.

Чтобы предотвратить драку и успокоить нападавшего, его заковали в наручники. Служащий ГУФСИН получил легкие травмы, но обвинение за нападение осужденному все же будет предъявлено.

В отношении заключенного возбудили уголовное дело. За нападение на сотрудника силовых структур к его сроку за убийство может быть прибавлено еще 5 лет. Чтобы поддержать товарища, заключенные в ИК-19 объявили голодовку. Однако протест длился недолго, пишет Комсомольская Правда.

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