Заключенный напал на сотрудника исправительной колонии в Тавде

В ИК-19 города Тавды Свердловской области заключенный, который отбывает 7-летний срок за убийство, напал на сотрудника колонии. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 25 августа. Во время осмотра камеры у заключенного были обнаружены запрещенные вещи. После вопроса сотрудника колонии о том, кому они принадлежат, осужденный ударил его в лицо.





Чтобы предотвратить драку и успокоить нападавшего, его заковали в наручники. Служащий ГУФСИН получил легкие травмы, но обвинение за нападение осужденному все же будет предъявлено.





В отношении заключенного возбудили уголовное дело. За нападение на сотрудника силовых структур к его сроку за убийство может быть прибавлено еще 5 лет. Чтобы поддержать товарища, заключенные в ИК-19 объявили голодовку. Однако протест длился недолго, пишет Комсомольская Правда.