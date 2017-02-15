102 дома в Екатеринбурге остались без отопления из-за коммунальной аварии

В Екатеринбурге на Сортировке произошла коммунальная авария, которая оставила более ста домов без отопления. Жильцы 102 домов района Сортировка обратились в ЕДДС с жалобами на отсутствие тепла в квартирах. Как пишет Е1, авария произошла утром 14 февраля. Прорвало трубопровод, для устранения аварии была прекращена подача отопления в жилые дома.
Наша квартира остывает. Повезло, что сейчас на улице ещё не очень холодно. Но мы боимся, что до утра помещение точно выстудится, а у нас маленький ребёнок. Сейчас ходим в тапках, в халатах, -- рассказал в интернете пользователь Алексей.
К утру сегодняшнего дня последствия прорыва удалось ликвидировать, и горячая вода начала поступать в квартиры свердловчан.
Напомним, ранее аналогичная коммунальная авария оставила без отопления в тридцатиградусный мороз район Эльмаш в Екатеринбурге.