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102 дома в Екатеринбурге остались без отопления из-за коммунальной аварии

15 февраля 2017, 10:30Добавить новость
Екатеринбург,происшествие,коммунальная авария,отопление,трубопровод,холод,город,сортировка
В Екатеринбурге на Сортировке произошла коммунальная авария, которая оставила более ста домов без отопления. Жильцы 102 домов района Сортировка обратились в ЕДДС с жалобами на отсутствие тепла в квартирах. Как пишет Е1, авария произошла утром 14 февраля. Прорвало трубопровод, для устранения аварии была прекращена подача отопления в жилые дома.

Наша квартира остывает. Повезло, что сейчас на улице ещё не очень холодно. Но мы боимся, что до утра помещение точно выстудится, а у нас маленький ребёнок. Сейчас ходим в тапках, в халатах, -- рассказал в интернете пользователь Алексей.

К утру сегодняшнего дня последствия прорыва удалось ликвидировать, и горячая вода начала поступать в квартиры свердловчан.

Напомним, ранее аналогичная коммунальная авария оставила без отопления в тридцатиградусный мороз район Эльмаш в Екатеринбурге.
© TagilCity.ru
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