19-летний водитель спровоцировал аварию на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Молодой мужчина спровоцировал в Нижнем Тагиле аварию на Свердловском шоссе, когда выезжал на дорогу со стоянки магазина. Он не пропустил двигавшийся по шоссе Chevrolet и подставил свою машину под удар. Запись с видеорегистратора недавно стала доступна общественности в интернете.
В субботу, 11 февраля, Chevrolet Captiva ехал по Свердловскому шоссе в направлении Екатеринбурга. У бывшего магазина «Суперстрой», который закрылся в Нижнем Тагиле в конце прошлого года, на шоссе выезжали два автомобиля — грузовая «Газель» и Nissan Almera. Водитель Nissana не убедился в безопасности проезда и выехал прямо на пути «Шевроле», которым управлял 40-летний водитель:
Авария произошла из-за несоблюдения очерёдности проезда 19-летним водителем чёрного «Ниссана», -- пояснили в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Происшествие обошлось без пострадавших, скорость «Шевроле» не превышала 60 км/ч. Судя по видео, в «Шевроле» на момент аварии находились три человека — водитель и две женщины.