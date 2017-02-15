19-летний водитель спровоцировал аварию на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

В субботу, 11 февраля, Chevrolet Captiva ехал по Свердловскому шоссе в направлении Екатеринбурга. У бывшего магазина «Суперстрой», который закрылся в Нижнем Тагиле в конце прошлого года, на шоссе выезжали два автомобиля — грузовая «Газель» и Nissan Almera. Водитель Nissana не убедился в безопасности проезда и выехал прямо на пути «Шевроле», которым управлял 40-летний водитель:

Авария произошла из-за несоблюдения очерёдности проезда 19-летним водителем чёрного «Ниссана», -- пояснили в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Происшествие обошлось без пострадавших, скорость «Шевроле» не превышала 60 км/ч. Судя по видео, в «Шевроле» на момент аварии находились три человека — водитель и две женщины.

Видео канала «video news-2», автор Сергей Зобнин