Автоледи из Самары наехала на собаку и бросила животное умирать (ВИДЕО)

На записи видно, как женщина правым колесом иномарки наезжает на собаку, которая бегает по улице вместе со своими сородичами. Автоледи продолжает движение еще несколько метров, протаскивая собаку под задним колесом, потом второй раз переезжает животное, и, бросая раненого пса, скрывается с места происшествия.



На ролике заметно, как сородичи бросаются на помощь пострадавшему животному и пытаются привлечь внимание автомобилистки к тому, что под ее машиной находится раненый пес. Животное остается на дороге умирать в конвульсиях.





Проблема бродячих собак стоит очень остро и в нашем городе, на днях жители Красного Камня пожаловались на стаю собак, которая держит в страхе все окрестные дворы