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Новости Нижнего Тагила

Избивший до смерти пенсионерку в Талице получил 15 лет строгого режима

15 февраля 2017, 12:30Добавить новость
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Накануне вынесен обвинительный приговор 36-летнему жителю города Талица Свердловской области. Мужчина осужден по ч.4 ст.111 УК РФ и ч.4 ст.162 УК РФ. Ему назначено к отбыванию наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

Следствием было установлено, что мужчина с целью обогащения проник в дом к своей соседке. Женщина в этот день получила на руки сорок тысяч рублей пенсии за несколько месяцев, злоумышленнику это было известно.

Мужчина взял палку и постучал в дом пенсионерки, когда та открыла ему дверь, он нанес ей удар по голове, затолкал в помещение и потребовал сказать, где лежит наличность.

Пенсионерка отказалась сообщать местонахождение денег, преступник разозлился и нанес ей несколько ударов по всем частям тела. Пострадавшая умерла на месте. Злоумышленник, так и не найдя денег, покинул помещение.

Уже через сутки правоохранители задержали подозреваемого, который сознался в преступлении под давлением улик и свидетельских показаний. После проведения экспертизы и следственного эксперимента сомнений в виновности данного субъекта не осталось.
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Комментарии (1)
Ilya Godunov 15.02.2017 13:16:55 #
без иронии, но эта стойкость пенсионерки "умру но не отдам"  своё добро.... загадочная русская душа победившая фашизм или женская логика сварливой бабы...сама себя лешила жизни
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