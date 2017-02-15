Избивший до смерти пенсионерку в Талице получил 15 лет строгого режима

Накануне вынесен обвинительный приговор 36-летнему жителю города Талица Свердловской области. Мужчина осужден по ч.4 ст.111 УК РФ и ч.4 ст.162 УК РФ. Ему назначено к отбыванию наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.
Следствием было установлено, что мужчина с целью обогащения проник в дом к своей соседке. Женщина в этот день получила на руки сорок тысяч рублей пенсии за несколько месяцев, злоумышленнику это было известно.
Мужчина взял палку и постучал в дом пенсионерки, когда та открыла ему дверь, он нанес ей удар по голове, затолкал в помещение и потребовал сказать, где лежит наличность.
Пенсионерка отказалась сообщать местонахождение денег, преступник разозлился и нанес ей несколько ударов по всем частям тела. Пострадавшая умерла на месте. Злоумышленник, так и не найдя денег, покинул помещение.
Уже через сутки правоохранители задержали подозреваемого, который сознался в преступлении под давлением улик и свидетельских показаний. После проведения экспертизы и следственного эксперимента сомнений в виновности данного субъекта не осталось.