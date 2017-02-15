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Новости Нижнего Тагила

Отбиравший телефоны у студентов мигрант задержан в Екатеринбурге

15 февраля 2017, 17:05Добавить новость
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Полиция Екатеринбурга задержала молодого человека, который нападал и отбирал мобильные телефоны у учащихся колледжа в районе Вторчермета, сообщает Е1. 13 февраля в полицию Екатеринбурга обратились двое молодых людей 18 и 19 лет. Они заявили, что на них напал молодой мужчина, который отобрал сотовые телефоны и личные вещи. Ущерб был оценен в 17 000 рублей. По словам потерпевших, у нападавшего был предмет, похожий на нож, которым он угрожал. 
Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемого в совершении преступления задержали полицейские. В настоящее время он находится в СИЗО. Преступнику грозит до 10 лет лишения свободы в соответствии со статьей «разбой». В настоящее время злоумышленник проверяется на совершение аналогичных преступлений.
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