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Новости Нижнего Тагила

Пьяная автомобилистка скрылась после наезда на пешехода в Первоуральске

15 февраля 2017, 10:20Добавить новость
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В Первоуральске пьяная автомобилистка совершила наезд на пешехода и скрылась с места ДТП. Сотрудники ГИБДД быстро нашли 24-летнюю нарушительницу. О ДТП в полицию сообщил очевидец, который запомнил марку и номер автомобиля, как пишет Е1.

Водитель, не справившись с управлением, допустил занос с последующим наездом на пешехода, который двигался по краю проезжей части встречного направления, в соответствии с ПДД РФ. В результате ДТП 43-летний пешеход получил травму в виде перелома правой голени и был госпитализирован. После совершения ДТП женщина, которая находилась за рулём легкового автомобиля, с места происшествия скрылась, -- сообщили в ГИБДД.

Автолюбительницу ждет лишение прав на 2 года и штраф в 30 т. р. Девушка за рулем три года и за это время получила уже 15 штрафов.
© TagilCity.ru
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